Yuri revela duro pasado: 'Mi mamá robaba para darme de comer'

Ciudad de México.- Con gran éxito, el reality “El Gran Pastelero Bake Off Celebtrity México” se apoderó de las pantallas de la televisión de paga mexicana, y a tan solo tres emisiones se volvió tendencia en las redes sociales; esta vez debido a que Yuri revela la pobreza y austeridad en la que vivió.

La también juez de “¿Quién es la máscara?” se encontraba realizando uno de los retos del programa, que trataba de hacer un pastel para fiesta de XV años, cuando sorprendió a todos al abrir su corazón al recordar su adolescencia, pues debido a la situación económica en la que estaba no pudo tener fiesta de XV años.

Yo no tuve XV años. La patria no estaba para XV años, no había dinero más que para comer una vez al día”, declaró.