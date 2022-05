Yuri revela que quiere que Belinda o Fernanda Castillo le den vida en su bioserie

Ciudad de México.- Tras la revelación de Yuri de que ya se encuentra trabajando en el proyecto de su bioserie, todos se quedaron sorprendidos, ya que la cantante jarocha se divirtió y bien durante la etapa de su juventud, periodo que justamente le gustaría que la interpretara la actriz Fernanda Castillo.

La serie de su vida, la cual se pretende que salga a la luz el próximo 2023, supuestamente abordará temas delicados de algunos de los pasajes oscuros que vivió durante su trayectoria artística, como sus excesos y su fracturada relación familiar

Durante la grabación de su nuevo video, Yuri recibió a las cámaras del programa Sale el Sol y destapó que, junto a su equipo, ya se encuentran trabajando en su historia, por lo que el reportero le cuestionó si ya tenía algún nombre en mente, y ella sin titubeos lanzó la exclusiva, pues aseguró que le gustaría que la interpreten en su etapa de juventud Belinda o la talentosa o Fernanda del Castillo a quien ve como una fuerte candidata por su destacado trabajo actoral.

Yuri suelta el primer nombre que quiere que la interprete en su bioserie, y es Fernanda Castillo. Foto: Especial.

“A mí me gusta mucho Fernanda Castillo, creo que es una de las mujeres que es muy buena actriz para la etapa de la Yuri joven, porque no es una mujer madura. Creo que vendría perfecta porque ya la vi en fotos cuando está de rubia y aparte canta muy bonito".

Hay que señalar que anteriormente había mencionado también el nombre de Anahí, pero los fans de la intérprete de “Mía Colucci” externaron su contundente rechazo a que la cantante de “Maldita primavera” se involucre en sus proyectos de la RBD.

Esto no es de extrañarse ya que la mayoría de seguidores pertenecen a la comunidad LGBT+ y están muy ofendidos por los comentarios de la veracruzana. Aunque sería casi imposible que la ex primera dama de Chiapas acepte la oferta, pues recientemente declaró que no está interesada en retomar su carrera de actuación.

Yuri le gusta Belinda también pues la considera una mujer muy guapa. Foto: Especial.

En otro orden de ideas, la jarocha confesó hace unas semanas que podría abandonar México por la inseguridad que se vive en el país, tal como lo hizo hace unos años cuando fue víctima de un intento de secuestro; sin embargo, no ha faltado a cumplir con sus compromisos y proyectos.

