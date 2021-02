Yuri denuncia que sufrió abuso sexual cuando apenas era una niña

Ciudad de México.- La cantante mexicana, Yuri, denunció que sufrió abuso sexual cuando apenas tenía 7 años de edad.

Mediante una entrevista para el programa de espectáculos ‘Ventaneando’ la cantante detalló que a esa edad acompañaba a su papá al consultorio médico donde él trabajaba, y mientras revisaba a sus pacientes ella jugaba, sin embargo un hombre quiso “tocarla”.

Recuerdo que había un señor que comenzó con 'quieres un dulce' y yo de sí, me gustan los dulces, 'ven nenita, estás bien bonita', yo me acuerdo que llevaba un short, llevaba una camiseta y un short verde", detalló.

Según comentó la cantante, el hombre le tocó un seno y ella recordó que su padre le había dicho que no dejara que alguien le tocara partes íntimas sin su consentimiento, por lo que intentó soltarse del hombre.

Y luego me hice para atrás, él agarró su mano y me tocó mi parte de la vagina… Corrí a decirle a mi papá”, comentó.

Después de decirle a su padre este confrontó al hombre y lo golpeó, así mismo, aseguró que el abusador fue detenido.

En cuestión a violencia física, la cantante comentó que salía con un joven el cual intentó agredirla físicamente en un lugar público, y ella no lo permitió.

Me salí del restaurante, a mí no me toca nadie, y yo creo que para mis papás siempre me afirmaron 'usted vale con o sin hombre, usted vale, cuídese, no permita que nadie abuse de usted’”, comentó la cantante.