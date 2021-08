Yuya compartió en video cómo se enteró de su embarazo

CDMX.- La cuenta es regresiva para que Yuya se convierta en mamá, y fue a través de redes sociales que compartió detalle de cómo se enteró que estaba embarazada del pequeño ‘Mar’ (nombre de su hijo).

El embarazo, fruto de su relación con el músico Siddhartha, ha sido la mejor experiencia de vida, y esa felicidad quiso compartirlo con todos sus seguidores.

Te puede interesar: ¿Quién es Siddhartha, el padre del bebé de Yuya.

Es por eso, que la youtuber decidió grabar un video con las preguntas que le hicieron sus fans quienes ya esperan la llegada del bebé.

Si te lo perdiste: Yuya confirmó su embarazo.

En dicho video que subió a YouTube, Yuya mencionó que se encontraba nerviosa de revelar la noticia de que se convertiría en madre, pero sus inseguridades quedaron atrás al ver todo el cariño que recibió tras dar a conocer su embarazo.

Por otra parte, la influencer le comentó a sus fans que siempre supo que su bebé sería un niño.

Fue en una reunión, donde destapó el sexo del bebé, tras entregarle el resultado a una de sus amigas.

Sobre los síntomas que ha sentido, la también empresaria compartió que sintió mucho sueño y cansancio.

Tenía mucho asco, mucho sueño y todo el tiempo quería estar en la cama y solamente vomité una vez. No aguantaba los perfumes, los primeros meses fueron los más extraños. (Ahora) Me empieza a doler la cadera, las bubis que están más sensibles que nada en la vida, pero he intentado mantenerme en movimiento para sentirme bien”, platicó.

Sobre el alumbramiento, compartió que será en un hospital.

Uno de los momentos más ‘shockeantes’ fue cuando se enteró por una prueba de embarazo.

Compré una prueba de esas que son como medio de dudosa procedencia, me hice la prueba, la vi y salió negativa, pero al paso de los días me seguía sintiendo de la misma manera, muy extraña, de nuevo me compré una prueba que te dice cuantas semanas y más de tres semanas decía. Quedé en shock, daba vueltas por toda la casa, se me hacía algo hermoso, demasiado shockeante”.