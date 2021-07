VIDEO. Yuya muestra tamaño de su pancita y dice que no comprará ropa de maternidad

México.- Yuya, famosa influencer mexicana, le mostró a sus 16.2 millones de seguidores en Instagram lo mucho que le ha crecido su pancita de embarazo, y a su vez les confesó que no comprará ropa de maternidad, pues no va con ella.

A través de stories de Instagram, la youtuber de 28 años de edad, mostró la ropa que adaptará para ponerse en las últimas semanas de su embarazo.

El pasado 12 de junio, Mariand Castrejón Castañeda, más conocida como Yuya, dio a conocer que está en la espera de su primer bebé, junto al cantante Siddhartha.

Desde entonces no había vuelto a mostrar su baby bump hasta ahora, en stories de Instagram, donde le pregunta a sus fans cómo luce con ciertos vestidos.

La famosa empresaria espero a la noche de este lunes para mostrar lo avanzado que está su embarazo y dio tips de cómo adaptar la ropa normal para vivir un embarazo.

En los clips, Yuya posa frente a un espejo y se ve cómo ella misma se graba con los distintos vestuarios que enmarcan su baby bump.

No he comprado ropa así que tú digas de maternidad, me da mucha gracias, siento que no va tanto conmigo y además que comprar ropa por una breve temporada, siento que no, ya la he librado con la que ya tenía”, dice Yuya mientras muestra el tamaño de su pancita.