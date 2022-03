Zuria Vega no quiere etiquetas para su hijo que usa vestidos de princesa

Ciudad de México.- En su matrimonio con Alberto Guerra, Zuria Vega se ha mantenido muy hermética respecto a todos los detalles que puedan haber alrededor de ellos, especialmente si se trata de sus hijos Lúa y Luka.

La actriz trata de mantener en privacidad la identidad de sus hijos; sin embargo, recientemente se sinceró acerca de cómo es la crianza de sus retoños, pero entre todas sus declaraciones, una llamó la atención de todos, y fue cuando hizo referencia a su hijo, comentando que no le importa si usa los vestidos de princesa de su hermana.

Las polémicas declaraciones las lanzó durante una entrevista con la revista Cosmopolitan, Zuria aseguró que busca que sus hijos lleven una infancia feliz y tranquila, y no le gustaría inculcarles cualquier etiqueta o roles de género.

Así es como la actriz busca una educación libre en todas sus formas, por lo que no le provoca algún conflicto si sus herederos usan ropa o juguetes diferentes a los que marcan los estereotipos de la sociedad:

En mi casa no existen los roles. Mis hijos ven que mamá y papá trabajan por igual y proveen a la par. Además, si mi hijo quisiera ponerse los vestidos de princesa de su hermana, pues lo hace y está bien. En mi familia no se va a juzgar a un niño de dos años porque use un vestido, lo cual, en cualquier otro hogar, puede ser una triste realidad”, reveló.

La protagonista de telenovelas destacó que desea educar a pequeños que logren expresar sus emociones sin temor alguno a que puedan ser señalados o criticados por eso:

Nos importa formar a nuestros hijos sin miedo a ser vulnerables, con acceso a las emociones y los sentimientos. También hacerles saber que se vale expresarse y que no pueden ser juzgados por ello… Sólo que esto se logra con el ejemplo, pues tú puedes decir lo que sea, pero si en casa no hay equidad, el respeto no es primordial ni las oportunidades son por igual, el mensaje no llegará”, subrayó