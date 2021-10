CDMX.- El pasado 6 de octubre se estrenó “La Venganza de las Juanas” la serie que causó expectativa desde el momento de su anuncio; Zuria Vega, quien es Juana Manuela en la serie, compartió cómo desde el primer momento sintió una conexión con el personaje.

Me puse el hábito de monja y sabía que no era para mí (la Juana religiosa), después me dijeron que desde el primer momento sabían qué personaje sería, y fue el momento en donde me preparé, sobre todo por parte de la bailarina”, confesó.