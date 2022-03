Zuria Vega sorprende al revelar las razones por las que no regresará a las telenovelas

Ciudad de México.- Zuria Vega inició su carrera como actriz de telenovelas, en que se destaca su participación en melodramas como “Un refugio para el amor”, “Qué pobres tan ricos” y “Mi marido tiene familia”, pero con el paso del tiempo se decantó hacia otros proyectos, y recientemente reveló que no regresará a hacer telenovelas.

La hermana de Marimar Vega platicó con los representantes de los medios de comunicación tras la presentación de su nueva obra de teatro, y ante las cámaras y micrófonos se sinceró como nunca antes y confesó que en ese momento de su vida se encuentra muy feliz con las producciones en las que está participando, pero insinuó que no descarta regresar a la pantalla chica.

Zuria Vega aseguró que los hijos que tiene con Alberto Guerra, son una de sus mayores prioridades. Foto: Especial.

“La verdad es que no he tenido ni tiempo, el año pasado me fui a vivir a Chile a filmar una serie, regresé y ahora estoy concentrada en Network, empiezo el rodaje de una película el próximo mes. Entonces siempre digo que las cosas se acomoden y cuando llegue la historia adecuada regresaré a la televisión, que yo amo y respeto, siempre lo digo, pero por ahora no, no ha llegado ni el proyecto ni el tiempo”, expresó.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

La también prima de la periodista Danielle Dithurbide, resaltó que de unos años a la fecha sus prioridades de vida han cambiado, ya que ahora una de sus más grandes son sus hijos, que procreó con el también actor Alberto Guerra.

La actriz se encuentra enfocada a otros proyectos y está muy feliz. Foto: Glamour.

Aseguró que aunque siempre tiene compromisos laborales, se toma su tiempo para compartirlo con Lúa y Luka, esto con el fin de que no resientan su ausencia; además, la actriz explicó que sus pequeños ya saben y entienden que tienen una mamá muy trabajadora.

Mis hijos para mí son mi prioridad, siempre hay tiempo para la maternidad, para mí mis dos chiquitos son el motor de mi vida, mi vida entera y han crecido con una mamá trabajadora y así será, pero siempre conmigo”, finalizó.

ebecerril@am.com.mx