Zuria Vega y Alberto Guerra cuentan el difícil momento por el que pasaron

Zuria Vega y Alberto Guerra son una de las parejas más queridas por México, y desde su matrimonio hace cinco años, muestran a través de sus redes sociales cómo es su vida, en especial, desde que tuvieron a Lúa, pero aunque estén constantemente activos en sus redes sociales, deciden mantener algunos aspectos de su vida en privado, pero ahora, Zuria ha sorprendido a sus seguidores al revelar el difícil momento que pasaron.

De acuerdo con infromación al portal de noticias Hola, se encuentran presentando la película que protagonizaron juntos En las buenas y en las malas, y durante una presentación, contaron el difícil momento que los unió más como pareja.

Zuria confesó que durante mucho tiempo estuvo dudando sobre si realmente hace público ese momento de sus vidas, pero fue gracias a sus seguidoras, quienes le han contado momentos difíciles sobre su vida como mamás, que la impulsaron a compartir lo que les provocó dolor antes de tener a su pequeña Lúa.

Yo antes de compartirlo, lo consulté con Alberto porque no estaba muy convencida de compartirlo o no, pero cuando yo abrí el canal de Soy Mamá, justo mi objetivo era hablar de temas que no se hablan y decir 'a mi me pasó, yo perdí un bebé y no pasa nada'. cuántas mujeres no tienen pérdidas naturales de un bebé y no se dice.", explicó Zuria.