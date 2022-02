Sonora.- Tras las reacciones de personajes y medios de comunicación por dar a conocer la supuesta información fiscal y financiera del periodista Carlos Loret de Mola, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), opinó que “está bueno el diálogo” y aseguró que “eso es la democracia”.

Al terminar su reunión con autoridades municipales de la Sierra de Sonora y Chihuahua, el mandatario fue cuestionado por los señalamientos del periodista y de los medios.

“Presidente, ante los señalamientos de que es ilegal la información que hoy dio en la mañanera sobre Loret de Mola, ¿qué responde?”, preguntó un reportero.

“Ah, están por acá ustedes, que bien que vinieron a Yécora…”, respondió el mandatario.

“¿Qué responde, Presidente sobre esta información que consideran que es ilegal?... ¿Cómo vio las reacciones? ¿Qué opina presidente?”, volvieron a preguntar.

“Que es bueno el diálogo, el debate, eso es la democracia”, expresó López Obrador.

Acusan a AMLO de abuso de poder tras exhibición de datos confidenciales

Y es que W Radio, radiofónica en la que labora Loret de Mola, respondió que es preocupante la exhibición de datos confidenciales de un ciudadano violando el derecho a la privacidad consagrado en la Constitución.

El grupo radiofónico afirmó que emplear recursos del Estado y la investidura presidencial en represalia por el trabajo de Loret de Mola "constituye un acto de intimidación y abuso de poder".

"Se trata de un precedente alarmante, por venir del funcionario de mayor jerarquía del gobierno mexicano, abona al clima de acoso y agresión en medio de la mayor crisis de violencia contra los representantes de la prensa", indicó W Radio en un comunicado.

Por su parte Carlos Loret de Mola atribuyó los ataques del presidente tras la difusión de las mansiones en las que ha vivido el hijo del presidente José Ramón López Beltrán en Houston.

"El presidente está acorralado. No sabe como zafarse del escándalo de la casona de su hijo. Y hoy me vuelve a calumniar y encima me pone en riesgo al revelar montos inflados y falsos de supuestos ingresos. Es gravísimo. Es un delito. Está fuera de sí este aspirante a dictador", señaló.

Mi respuesta a las amenazas y mentiras del presidente. Y todo... por las casonas de su hijo Houston. pic.twitter.com/vlrqyLjGxV — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) February 11, 2022

