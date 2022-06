Durante la gira de AMLO en Edomex, indígenas fueron instruidos a que apoyen al Presidente de México y a Delfina Gómez, secretaria de educación, que suena para la gubernatura.

La señora Reynalda Cristino Reyes, indígena otomí de 75 años, madre de 14 hijos es analfabeta, pero traía un mensaje "Es un honor estar con Obrador" escrito sobre una cartulina blanca que llevaba de cabeza mientras esperaba la llegada del Presidente Lopez Obrador que iba a inaugurar un Banco del Bienestar en la comunidad de San Sebastián Buenos Aires.

A su lado, su hermano Sebastiano Cristino, de 78 años, cargaba otra cartulina, donde estaba dibujado, como en muchas otras, un delfín.

"Me la dieron aquí, pero no sé qué signifique el delfín, por eso no la abro, no vaya a ser algo malo", dijo Sebastiano y su hermana se rió a su lado y luego enderezó su mensaje.

AMLO en Edomex: Militante de Morena les explica que apoyan la candidatura de Delfina Gómez

Un hombre que se identificó como militante de Morena, José Miguel Romo, vestido con un chaleco guinda, les explicó a él y al centenar de personas que coordinaba que significaba que apoyaban la candidatura de Delfina Gómez al Gobierno del Estado de México.

"Díganos, entréguenos, qué vamos a decir", pidió una mujer que traía otro delfín rojo.

"Venimos a ver al Presidente y apoyar a Delfina, Viva AMLO, Viva AMLO", le explicó Romo.

Una Servidora de la Nación, con credencial y chaleco, también instruía al grupo: "Fuerte, con fuerzas, es un honor estar con Obrador!".

Eso mismo gritaron a la llegada de Lopez Obrador a inaugurar una sucursal del Banco de Bienestar

Una semana después de que los aspirantes a la candidatura de Morena al Gobierno Federal y al Estado de México, histórico feudo priista, arrancaran en Toluca sus carreras, el Presidente inició una gira por la misma entidad para inaugurar tres sucursales bancarias. En San Sebastián lo recibieron con gritos de apoyo, peticiones e incluso con la solicitud de que se reelija.

"¡Seis años más! !Seis años más!", le gritaron tanto los del grupo de Romo, sentados a la derecha del Banco, como los que se acomodaron a lo largo de la carretera principal de San Sebastián. López Obrador, sonriente, decía que no con el dedo.

Incluso el Gobernador Alfredo del Mazo le aventó halagos. "Las familias de Morelos y de todo el Estado de México reconocemos en usted un hombre que cumple sus compromisos con quienes menos tienen, y que ha hecho grandes esfuerzos para asegurar que todos los mexicanos tengan las mismas oportunidades para salir adelante", le dijo.

López Obrador atacó a gobiernos anteriores, prometió internet y desgranó las cifras de sus megaobras, de los programas sociales, de las vacunas contra Covid-19, los 25 millones de mexicanos que reciben dinero. Informó se ha construido el 56 por ciento de las 2 mil 744 sucursales del Banco de Bienestar prometidas y que a más tardar a mediados del próximo año estarán todas.

"Lo más importante es que hay fe, que no nos quiten nunca el derecho a la esperanza", soltó el Presidente antes de cortar el listón, negarse a seis años más y pasearse detrás de las vallas dando apretones de manos y tomándose fotografías.

"Ya estoy chocheando"

Ante los gritos de sus seguidores para que se reelija, AMLO dio sus cuatro razones para no hacerlo, entre ellas, el que ya está "chocheando", aunque ninguna fue porque lo prohíbe la Constitución.

"Miren, ¿por qué no soy partidario de la reelección?", explicó en este municipio Mexiquense a donde llegó a inaugurar una sucursal del Banco del Bienestar; por la mañana había estado en Morelos, donde también le gritaron que se quede más tiempo de lo que la ley le permite.

"Primero, por una cuestión de ideales. Acuérdense del lema de 'sufragio efectivo, no reelección', del apóstol de la democracia Francisco y Madero. No a la reelección, primero. Segundo, porque hay que buscar que haya relevo generacional. Y, tercero, algo que es muy importante: no tenerle mucho apego ni al poder ni el dinero", respondió en Acambay, en un mitin donde, en cambio, al gobernador priista Alfredo del Mazo fue abucheado.

"Añado otra cosa, ya estoy chocheando también", expresó con gesto de estar bromeando.

"Tengo fuerza, aquí está mi compañero beisbolista, estoy bateando arriba de 300, pero no, ya a finales de septiembre de 2024, ya entrego, pero nos faltan dos años, tres meses y vamos a hacer muchísimo más en beneficio del pueblo, mucho más en beneficio del pueblo", dijo.

La Constitución prohíbe la reelección en el artículo 83, que dice: "El Presidente entrará a ejercer su encargo, el primero de diciembre; durará en él seis años y nunca podrá ser reelecto para el período inmediato".

