Querétaro.- Un hombre acusado del abuso sexual en Querétaro de sus cinco hijos, salió libre tras pagar una fianza de 20 mil pesos.

Según denunció Guadalupe Pulido, abuela de los menores, el hombre tenía amenazados a sus hijos y los hacía fumar marihuana para después abusar de ellos.

Así mismo, destacó que tras enterarse de los sucedido, ella se armó de valor para denunciar al hombre, sin embargo, uno de los cinco casos fue descartado por las autoridades debido a que “no había testigos”.

Estos abusos causaron repercusiones en los menores quienes fueron tratados psicológicamente durante cinco años en la asociación Corazones Mágicos, Guadalupe mencionó que sus nietos se sentían “culpables y sucios”.

Sin embargo, este calvario no finalizó aquí, pues recientemente el hombre fue liberado pagando una fianza de 5 mil pesos por cada menor abusado.

Este hecho ha indignado a Guadalupe quien espera que el hombre vuelva a ser capturado para que se haga justicia por sus nietos, así mismo, aseguró que “las autoridades nos fallaron”.

Ellos sufrieron lo que ustedes no se imaginan y sintieron lo que ustedes no se imaginan. Hay muchos siendo abusados en este momento, hay muchas mamás que dicen ‘para qué voy si las instituciones no hacen caso’ y pareciera ser que ustedes no saben que el abuso existe. Espero que sea un renacer de la justicia, porque queremos justicia”, agregó.