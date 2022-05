Morelos. Una intensa movilización de elementos de varias corporaciones se originó en el poblado de Tepetzingo, después de que se reportara un fuerte incendio en un baldío, zona donde había casas muy cerca.

De acuerdo a elgrafico.mx, los vecinos de la zona se alarmaron cuando un pastizal fue incendiado y las llamas se propagaron en el lugar a los pocos segundos, por lo que no dudaron en reportar los hechos al 911.

Los primeros en llegar, fueron los bomberos, quienes en cuestión de minutos pudieron sofocar las llamas, las cuales ya alcanzaban varios metros de altura.

Para sorpresa de los elementos, pudieron ver que a la mitad del pastizal había un hombre en el suelo, el cual había sufrido graves quemaduras de la cintura para abajo, por lo que de inmediato pidieron el apoyo de los paramédicos.

A los pocos minutos, los rescatistas llegaron, pero ya nada pudieron hacer, pues el hombre ya no contaba con signos vitales.

Ante ello, se dio aviso a los agentes del Ministerio Público para que comenzaran con una investigación sobre la muerte del hombre.

No saben quién era la víctima

Vecinos de la zona, no podían creer lo que acaba de ocurrir, al ver al señor fallecer calcinado, pero ante ello, no pudieron identificarlo, pues afirmaban que no era de la zona, lo que complico su reconocimiento.

La zona fue acordonada, hasta que el personal de Semefo, levantó el cuerpo para llevárselo y realizarle la necropcia de ley.









