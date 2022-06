La imprudencia de una familia la llevó a la tragedia al subirse a una panga destinada para la pesca y con capacidad para seis personas. Al menos ocho personas, entre ellas una niña de 1 año, se ahogaron tras volcar la lancha en la que navegaban en Guaymas, Sonora.

El domingo, alrededor de las 3 de la tarde, se reportó que una familia, de 19 integrantes, paseaba en el paraje Viejo de Guaymas, Sonora, sin avisar a las autoridades y con sobrecapacidad en una panga.

Además, sin ninguna medida de seguridad, como asientos y chalecos salvavidas, la familia de 19 personas decidió subirse a la panga, provocando que el peso los tumbara ya sobre el mar.

En total, cinco adultos y tres menores se ahogaron.

Información preliminar indica que el hijo del dueño de la panga fue el que llevó a la familia que venía de un quinceaños celebrado en el municipio de Empalme.

Hacen caso omiso a seguridad marítima

La Coordinación Estatal de Protección Civil indicó que la niña de 1 año fue hallada horas después tras la volcadura de la panga.

Además, precisó que la panga no era para pasajeros y la familia hizo caso omiso a la seguridad marítima.

"La embarcación tipo panga de 20 pies de eslora de largo por 10 pies de ancho era de uso exclusivo para la pesca y no para el traslado de paseantes, pues no contaba con asientos ni chalecos salvavidas, y no estaba habilitada para maniobras fuera de su naturaleza", indicó la dependencia estatal.

"Hizo caso omiso de la seguridad marítima, ya que no contaba con radiocomunicación y sus tripulantes no avisaron a las autoridades que saldrían de paseo. Aparentemente, la panga fue tomada sin permiso por el hijo de su dueño con la finalidad de pasear a sus familiares, quienes, posteriormente, sufrirían el accidente".

