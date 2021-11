Puebla.- Con la ilusión de conocer las maravillas del Pueblo Mágico de Atlixco, las hermanas Gudelia Guadalupe y Ana María Cuéllar, de 67 y 66 años, respectivamente, tomaron rumbo hacia aquel lugar a bordo de un Renault Sandero. Ellas podrían ser víctimas del accidente en la México Puebla.

Sus familiares sospechan que las dos mujeres y un acompañante pueden ser tres de las 19 víctimas que dejó el accidente en la caseta de San Marcos el pasado sábado, donde un tráiler embistió al menos seis vehículos que hacían fila para pagar los 140 pesos de peaje.

LEE TAMBIÉN: AMLO: Investigarán accidente en la México-Puebla para prevenir otra tragedia

De acuerdo a información de Periódico Central y de Página Negra, el acompañante y tercer posible víctima de ese vehículo se llama Juan Moisés, originario de Puebla; era compadre de Gudelia y llevaban a Ana María a pasar un fin de semana en Atlixco, pues acababa de llegar de Estados Unidos.

Adrián estuvo al pendiente del viaje de su mamá y su tía a Atlixco. Pero luego ya no se comunicaron con él, y que las llamadas no entraban a sus celulares. Después se enteró del accidente en la caseta de cobro y siguió sin respuesta.

"No me contestaba mi mamá, no me contestaban, le estaba mandando mensajes igual no me contestaban, entonces de ahí empecé a ver que había un accidente en la México-Puebla y todo coincidió, porque ese mismo día y esa misma hora salieron a Puebla y ya no salían los mensajes, ya mandaba a buzón”, relató Adrián.