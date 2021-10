Tamaulipas.- En redes sociales se volvió viral la historia de un perro llamado Eugenio que estaba en adopción en Tamaulipas.

Según una publicación de la asociación "Melody Patitas", una persona había mostrado interés en adoptar al can, sin embargo, el día de su entrega, se arrepintió.

Nos dijo que se lo llevaramos el fin de semana, después que hoy miércoles despues de las 6, el dia de hoy le volvemos a llamar y nos dice que nos espera después de la 6:00 p.m con el perrito, llego a casa toda acarrereada, y bañamos a Eugenio para entregarlo limpio, con su nexgard, uñitas recortadas, cartilla de vacunacion, le vuelvo a llamar y me dice que en 15 minutos me confirma la hora, pasan los 15 minutos y casi una hora después me dice que siempre no va a adoptarlo, porque resulta que al platicarlo con su mama la mama dijo que siempre mejor no", se lee en la publicación de "Melody Patitas".