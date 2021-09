‘Faltan estudios de vialidad’, Air Canada no usará Aeropuerto de Santa Lucía

Sin importar que sea uno de los proyectos simbólicos de AMLO, el Aeropuerto de Santa Lucía ya presentó algunos inconvenientes para algunas aerolíneas, así lo dio a conocer la empresa Air Canada quien descarta usar la obra.

Así lo dio a conocer, el director de ventas para América Latina y el Caribe de la aerolínea, Luis Noriega, quien dejo en claro que hasta el momento el Aeropuerto de Santa Lucía no muestra estudios que demuestren la viabilidad del proyecto, representando así un riesgo para la aerolínea.

En cuanto al Felipe Ángeles no lo estamos contemplando en este momento, no está terminado, falta hacerle estudios de viabilidad y estudios de capacidad del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) entonces no está en nuestros planes”, comentó Luis Noriega, directivo de Air Canada.