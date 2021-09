Aguascalientes.- Un profesor del Departamento de Medicina de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) fue suspendido por considerar que las mujeres deben aprender a cocinar antes de casarse y así no ser apuñaladas, como ocurrió con un caso que analizaban en clase. Lo anterior fue difundido a través de un video en redes sociales, causando controversia entre usuarios.

El también médico, cuyo nombre no se dio a conocer de forma oficial, incluso defendió su postura personal, al reiterar que él consideraba que es necesario aprender a cocinar antes de casarse.

LEE TAMBIÉN: No cede la violencia contra mujeres en Guanajuato

Difunden video de la postura del profesor de la Universidad Autónoma de Aguascalientes

El video de un minuto y dos segundos de duración comienza con la voz de una de las alumnas preguntando al profesor el contexto del caso que estaba presentando en pantalla, en la que se explicaba que un hombre había apuñalado a su esposa de 43 años de edad en el abdomen causándole heridas de gravedad y todo porque "aparentemente", ella le había quemado la cena en varias ocasiones.

A lo que el médico replicó:

Yo no sé para qué... si no saben cocinar para qué se casan. Llega uno con hambre y da coraje".

A lo que la alumna se limitó a contestar, con notable tono de asombro, "o.k.".

"Entonces esa es la recomendación del día, aprendan a cocinar antes de casarse", prosiguó el galeno.

ADEMÁS: Agosto registra la cifra más alta de feminicidios en México desde el 2015

Enseguida se escucha la voz de otra mujer, al parecer también alumna, que le refutó a doctor a reconsiderar su postura y replantear a es mejor "que aprendiéramos a no perder la cordura para no apuñalar a nuestras esposas", a lo que el médico le contestó "a ver, no te entendí".

"Sí, ¿la recomendación no sería mejor no apuñalar a nuestras esposas?", le volvió a cuestionar su alumna.

De León Romó se limitó a responder: "Bueno, esa es la (recomendación) tuya, la mía es aprender a cocinar".

UAA emite comunicado e informa suspensión de médico tras divulgación de video

Fue a través de un comunicado como la Universidad Autónoma de Aguascalientes informó a la comunidad estudiantes y al público en general que tras la difusión del video y, como medida de protección y salvaguarda" de sus alumnas y estudiantes, la suspensión inmediata del docente mientras se realizan las investigaciones del caso.

La Universidad Autónoma de Aguascalientes repudia toda manifestación sexista, así como cualquier acto de acoso, discriminación o violencia".

Se detalló que este martes 29 de septiembre la Defensoría de los Derechos Universitarios recibió una denuncia en la que se señala a un profesor del Departamento de Medicina por distintos hechos y comentarios en contra de la dignidad de sus alumnas y alumnos.

En vista de la naturaleza de las conductas denunciadas y con fundamento en lo establecido en la Legislación Universitaria, se solicitó a las autoridades del Centro de Ciencias de la Salud la suspensión inmediata de dicho docente", se lee en el comunicado.

Luego de que se diera a conocer el video en redes sociales, la UAA emitió un posicionamiento al respecto. Foto: Twitter.

Lo anterior, explica la institución, como medida de protección y salvaguarda de las y los estudiantes durante el proceso de investigación y resolución del caso.

La Universidad Autónoma de Aguascalientes reitera el pronunciamiento y las acciones que siempre se han tomado ante conductas de esta naturaleza: no hay ni habrá ninguna tolerancia ante cualquier forma de violencia", termina el texto.

HEP.

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos