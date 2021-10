Un estudiante y un egresado de la Universidad Autónoma de Chapingo fueron asesinados durante un asalto en Morelos.

Según El Grafico, el crimen ocurrió cuando ambos jóvenes se desplazaban en su vehículo sobre la carretera Cuautla-Jojutla, a la altura del poblado San Vicente.

Los jóvenes iban a un campo experimental para un proyecto de riego por goteo.

El suceso ocurrió el miércoles a las 5:40 horas de la madrugada cuando los delincuentes que iban en otro vehículo les cerraron el paso y descendieron para quitarles el auto Jetta color azul, sin embargo, trataron de huir pero fueron asesinados a disparos.

El estudiante y el egresado de la Universidad Autónoma de Chapingo que fueron asesinados durante un asalto en Morelos fueron identificados como Juan Antonio, de 36 años, y David, de 25 años.

Ambos habían sido contratados por la Asociación de Usuarios del Río Cuautla para el proyecto de riego.

Los delincuentes robaron el vehículo y escaparon en el mismo. Las víctimas fueron abandonadas en la carretera hasta que otros automovilistas llamaron a una ambulancia.

Los jóvenes eran originarios del Estado de México.

La Universidad Autónoma de Chapingo lamentó el asesinato de David Gregorio Alonso López.

El joven era estudiante de la carrera de Ingeniería Agroindustrial, estaba en séptimo año.

No falleció, fue asesinado. No se puede tener una posición tan blanda de este lamentable hecho. Qué pena que en nuestras labores no se tenga seguridad de desempeñar una profesión tan noble. Mis condolencias a los familiares y Claro que se hará justicia", reclamó José Efraín en el Facebook de la Universidad.