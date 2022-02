Chihuahua.- La Fiscalía General del Estado de Chihuahua investiga el secuestro y asesinato en Ciudad Juárez de un menor de 11 años identificado como Diego Armando ‘N’.

Los hechos se registraron el sábado 7 en la colonia Urbi Villa del Cedro cuando el menor se encontraba jugando con sus amigos cerca de su casa.

De acuerdo a las declaraciones de testigos, un hombre con una ‘Z’ tatuada en la frente llamó al menor por su nombre y después el niño había desaparecido.

Tras dos días sin saber de su paradero, una mujer localizó el cuerpo de un niño en las inmediaciones del cruce de las calles Sendero De Cataluña y Sendero De Valladolid del fraccionamiento Sendero De San Isidro, según informó el medio Televisa Regional.

Te puede interesar: No rebasaban los 20 años: Pobladores hallan cuerpos desmembrados de 2 mujeres

El cuerpo fue trasladado al Semefo y horas más tarde la familia de Diego confirmó que el cuerpo hallado correspondía al del menor.

Asesinato en Ciudad Juárez: Dan último adiós a Diego

Este miércoles, Diego fue despedido por su familia y conocidos, quienes exigieron justicia para el menor.

“Realmente es conocido, le habló por su nombre, él estaba jugando y le habló por su nombre, no sé con qué fin, no sé porqué le hizo daño al niño, porqué no se puso con un adulto, por qué trayendo su ira o andaba en su droga o equis cosa, por qué le hizo tanto daño al niño”, expresó la tía de Diego al medio local Diario de Juárez.

Te puede interesar: Braulio asesinó a su padre porque le pidió que dejara las drogas

El padre de Diego aseguró que su hijo no le hacía daño a nadie y que tenía muchos amigos, por lo que no comprende por qué sucedió este acto atroz.

“Acabaron casi conmigo, era como mi amigo, mi hermano, mi todo, sólo quiero que hagan justicia… no puede estar pasando esto, no sólo mi hijo, hay muchos niños, hasta que pasa, hacen algo”, lamentó el padre de Diego.

En Jalisco, hombre secuestra a hermanos y los asesina

Un hombre fue detenido acusado del asesinato en Jalisco de dos menores de 5 y 7 años.

Los menores fueron hallados sin vida en un arroyo cerca del rancho La Providencia, ambos habían sido asesinados con un arma blanca, pero la niña también mostraba signos de abuso sexual.

“Al hombre se le relaciona con la muerte de dos hermanos, menores de edad, un niño de 7 años y una niña de 5, cuyos cuerpos fueron localizados en el interior de un arroyo ubicado en el rancho citado”, se puede leer en un comunicado.

FRG

Las noticias de AM en

Síguenos