Estado de México.- Desde el mes de mayo Roxana Ruiz no ha podido ver la luz tras permanecer encarcelada acusada de asesinato en Edomex, por lo que familiares de la joven piden un juicio justo.

Roxana, de 21 años, trabajaba como vendedora de papas en las calles de Nezahualcóyotl para poder mantener a su hijo de 4 años, sin embargo, un hombre identificado como Sinai Cruz abusó sexualmente de ella después de acompañarla a casa tras terminar una jornada de trabajo.

Según declaró la mujer, el hombre de 60 años insistió para que lo dejara dormir en su casa porque vivía lejos, ya dentro del domicilio, la amenazó y comenzó a agredirla, por lo que en defensa propia, la joven lo estranguló con una camiseta.

Insistió tanto que me asustó, como idiota acepté. Empezó a quitarme la ropa, me golpeó, me violó, estaba en shock, solo quería defenderme”, declaró Ruiz.