México.- Después de cuatro días que dio inicio el Buen Fin 2021 las quejas por parte de los clientes no han dejado de surgir, tan sólo, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer que hasta el momento ha recibido 274 reclamaciones.

Sin embargo, además de las reclamaciones interpuestas ante este organismo, usuarios se han quejado del aumento de costos durante estos días de descuentos en productos.

Tal es el caso de David, residente de Zapopan, Jalisco, que acudió a un establecimiento para adquirir una lavadora de la marca Maytag modelo 7MMVWC465JW.

Te puede interesar: Cazaofertas se surte de zapatos en Zona Piel por Buen Fin 2021 en León

Según detalló el joven para el medio El Universal, esta lavadora la había encontrado días antes a un costo de 10 mil 248 pesos con 99 centavos, sin embargo, en este Buen Fin su costó aumentó 18 mil 798 pesos con 99 centavos.

Yo ando buscando una lavadora, fui el martes a ver los precios. El miércoles era el Buen Fin y esperé para tener el descuento, pues resultó que la lavadora ya valía ocho mil 550 pesos más, afortunadamente había tomado una foto. Llegó el gerente y le digo que 'ya no quiero el precio del Buen Fin, dame el de ayer', me respondió que era imposible. Grosero y me quería correr porque toda la gente que estaba en atención a clientes empezó a asustarse y me quería sacar rápido, le decía a la gente que si era cierto lo que escucharon", se quejó.