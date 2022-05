Nuevo León.- El padre de Debanhi Escobar, la joven de 18 años, localizada sin vida en un cisterna del motel Nueva Castilla, en Nuevo León, ha compartido un crudo video sobre la desaparición de las mujeres y las estigmatizaciones de las que pueden ser víctimas durante su búsqueda.

Desde el hallazgo del cuerpo de su hija, Mario Escobar, se ha mostrado desconfiado de las investigaciones realizadas por la Fiscalía General del Estado.

Recientemente, Escobar informó que se le ha realizado una necropsia aparte de la que le realizaron las autoridades.

Mediante la cuenta de Instagram @debanhi.escobar que estuvo activa desde la desaparición de Debanhi, el padre de la joven compartió una publicación en donde asegura que buscará justicia para su hija.

Acompañado del mensaje “No te preocupes Debanhi, no les creemos”, Escobar publicó un video realizado por Gilraen Eáfalas.

En dicho video se muestran imágenes de varias mujeres que piden no creer en las distintas versiones de las causas por las que pueden desaparecer.

“Mamá, si un día desaparezco no les creas… No, no me escape con el novio… No, no vendía droga ni estaba metida en cosas ilegales… No, no era novia ni acompañante de ningún narco… No, no me escape para llevar una vida sin reglas”, se relata en el video.

Y es que, según la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintanilla, hasta el día 25 de abril hay más de 24 mil 600 mujeres desaparecidas en México.

De acuerdo al medio La Jornada, Quintanila exhortó a las autoridades dejar de “estigmatizar” las desapariciones y coordinarse para encontrar a las mujeres.

“Todos los días las personas que estamos aquí, las comisionadas de búsqueda, fiscales, ministerios públicos, peritos, en nuestro día a día seguimos encontrando jóvenes sin vida, todos los días, si nosotras googleamos en este momento nuestro nombre va haber una mujer desaparecida con otro nombre: Karla, Sol, Francelia, Denora, Brenda, Lucia, Wendy, bueno, todas nuestras desaparecidas que son más de 24 mil 600 el día de hoy están esperando que les encontremos”, expresó Quintanilla.

No realizaron examen toxicológico a Debanhi Escobar por estado de cuerpo

Por el estado en que se encontraba el cuerpo de Debanhi Susana Escobar, las autoridades no identificaron qué tipo de sustancias tenía la joven al momento de caer y que pudieran haber ayudado a esclarecer su muerte.

En entrevista con Reforma, Griselda Núñez, fiscal especializada en feminicidios, aseguró que por el estado en que se encontraba el cuerpo al momento de ser hallado dentro de la cisterna, no fue posible realizarse un examen de toxicología.

Supuestamente, según la fiscal, el cuerpo no presentaba sangre.

