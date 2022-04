Nuevo León.- Mario Escobar, papá de Debanhi Escobar, aseguró que ha recibido amenazas de muerte, pero no le importa con tal de encontrar la verdad sobre la muerte de su hija.

"No tengo miedo a nada, no me importa que me sigan amenazando de muerte", señaló este jueves al acudir a la Fiscalía de Feminicidios.

"Gracias a Dios en la bóveda que le hice a mi hija hay tres lugares, y si necesito llegar a ese lugar para encontrar la verdad, voy a llegar, no me interesa, el cajón ya está ahí, ya tengo los tres lugares para ir a la laguna en dado caso de que así sea, no tengo miedo", declaró.

Mario Escobar dijo desconocer de dónde provienen las amenazas de muerte.

Adelantó que hoy revisará el peritaje privado que solicitó para encontrar más detalles sobre la muerte de su hija.

Mario Escobar cree que su hija no cayó sola a la cisterna

El miércoles, Mario Escobar declaró frente al Fiscal de Nuevo León que sigue pensando que su hija no cayó sola a la cisterna del motel Nueva Castilla.

Ayer la Fiscalía de Nuevo León presentó videos en el que se observa a Debanhi entrar sola y caminar por el inmueble hacia la cisterna.

Sin embargo, no hay videos que confirmen cómo es que cayó a la cisterna, por lo que la Fiscalía mantiene abiertas todas las líneas de investigación.

