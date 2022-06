Liliana Fernández, aunque su nombre real es Liliana Torres, denunció a través de su cuenta de Facebook que fue abusada sexualmente y quemada por tres hombres que se metieron a su casa que rentaba en el municipio de Salinas Victoria, Nuevo León, aunque la Fiscalía asegura que cambió su declaración inicial.

La mujer de 23 años, madre de cuatro pequeños, aseguró que fue privada de la libertad, abusada sexualmente, quemada y dejada abandonada en el municipio de Salinas Victoria, porque sus agresores pensaban que estaba muerta.

"Destruyeron mi cuerpo. El apoyo de mi esposo ha sido fundamental para salir adelante. Yo ya me cansé de hablar: no hacen nada. Tenemos miedo porque el caso no avanza, y solo nos ponen en riesgo", señaló en entrevista para MVS Noticias.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

La joven aseguró que todo comenzó cuando su esposo tuvo que viajar por trabajo y ella tuvo que alquilar un cuarto en Salinas Victoria.

Supuestamente, según Liliana Fernández, el casero la comenzó a acosar y un día acudió a su hogar con dos hombres más, quienes la drogaron, abusaron de ella y le prendieron fuego.

El caso Liliana Fernández: Fiscalía dice que cambió su declaración

Tras viralizarse el video de Liliana Fernández, la Fiscalía de Nuevo León aseguró que el caso de la joven se encuentra registrado desde el 26 de marzo, aunque en su declaración inicial aseguró que fue víctima de un incendio en un predio.

También la autoridad señala que el incendio ocurrió en Guadalupe, Nuevo León, según testigos del hecho.

Sin embargo, la Fiscalía aseguró que tras su nueva declaración en la que dice fue víctima de privación de la libertad, ataque sexual y agresión física, está siendo atendida física y mentalmente.

"Daremos seguimiento puntual a este caso como en todos los casos que refieren una violencia de género", señaló la Fiscalía.

NO DEJES DE LEER: Amairani Rascón Ramos desapareció y pescadores localizaron su cuerpo flotando en una bahía

Caso Liliana Fernández, niega haber declarado ante Fiscalía

A través de redes, Liliana Fernández negó haber declarado ante la Fiscalía como aseguró la autoridad.

La mujer aseguró que estuvo dos semanas en terapia intensiva con daños en la garganta y pulmones que le imposibilitaron hablar.

"Nunca se acercó (la Fiscalía), ni con mi esposo, brilló por su ausencia la Fiscalía. Entonces me pregunto a quién le tomaron la declaración que supuestamente yo hice", cuestionó.

"Intentaron acabar con mi vida y la autoridad que creía que me haría justicia, hoy sale a decir que miento".

Fiscalia de Nuevo León asegura que Liliana Fernández cambió su declaración.

SIGUE LEYENDO: La tragedia para dos sacerdotes y un guía de turistas comenzó en una casa humilde de dos jugadores en la Sierra Tarahumara

Niña de 4 años escapa de casa, se mete a carro, se queda dormida y muere debido al intenso calor

VIDEO Niña con su uniforme caminaba por la banqueta cuando hombre la somete y la manosea en Puebla