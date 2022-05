Veracruz.- Las activistas feministas del colectivo "Las Brujas del Mar" denunciaron que hay "cabos sueltos" sobre la desaparición de Viridiana Moreno, luego de que presuntamente fuera hallada muerta en una fosa en Chachalacas.

A través de sus redes, "Las Brujas del Mar" lanzan varias preguntas a las autoridades que deben resolver sobre la desaparición de Viridiana Moreno.

La primera es quién está detrás del perfil falso que reclutó a Viridiana Moreno para presuntamente trabajar en un hotel en Cardel.

Cuestionan a las autoridades si Viridiana Moreno efectivamente llegó o no al hotel.

"¿Por qué no hubo una investigación sobre el Hotel Bienvenidos, quienes no han facilitado información a las autoridades según el trabajo de la prensa?", pregunta el colectivo.

"¿Y las cámaras de seguridad? ¿Y el c5? ¿Dónde fue interceptada Viri? ¿Hay sospechosos de este crimen?", lanzan.

Sin embargo, la Fiscal de Veracruz, Verónica Hernández Giadáns, no ha emitido pronunciamiento oficial sobre la investigación en el caso de Viridiana Moreno.

Exige papá de Viridiana a Cuitláhuac dar la cara

El miércoles, Enrique, papá de Viridiana, exigió al Gobernador de Veracruz Cuitláhuac García dar la cara.

"Que me dé la oportunidad y me dé la cara frente a frente y me lo diga", pidió el señor Enrique luego de que Cuitláhuac García afirmara que su hija estaba "resguardada".



La familia también cuestionó a la Fiscalía el por qué no han cateado el hotel donde presuntamente acudió su hija Viridiana Moreno.

