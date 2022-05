Veracruz.- Luego de que el Gobernador Cuitláhuac García afirmara que Viridiana Moreno estaba "resguardada", pero fue localizada presuntamente sin vida, decenas de mujeres marcharon en el municipio de Tlatelela y en la capital Xalapa donde le exigieron al mandatario estatal esclarecer el caso.

"Ni una más, ni una más, ni una desaparecida más", exigían en Tlatetela.

"Pinche gobierno, cuéntanos bien, no somos uno, no somos 10, pinche gobierno cuéntanos bien", gritaban las mujeres como forma de presionar al Gobierno de Cuitláhuac García para exigir esclarecer el caso.

"¡Queremos justicia, queremos justicia!", eran otras consignas.

Reclaman en Xalapa al Gobernador Cuitláhuac García dar la cara

En tanto que en la capital, colectivos de familiares de desaparecidos reclamaron la falta de seguridad en Xalapa.

"Es una marcha pacífica por la justicia de Viri", señaló una mujer. "Señor gobernador esos policías son los que deberías poner a trabajar, para que no hubiera tanto desaparecido, ni tanta gente... Xalapa, no sabemos qué decir, nos da tristeza lo que está pasando en Xalapa y en Veracruz".

La mujer reclamó que el Gobierno de Veracruz mandara "miles" de policías durante la marcha contra las desapariciones.

"Señor gobernador, ¿resguardada?, ¿dónde está Viri?, responda a las familias dónde la tenían resguardada", exigió la mujer.

"Mentira, tras mentira, sí, de las instituciones, de la Fiscalía, de usted diciendo cosas que no son reales, que no eran verdad, ahora cómo le da la cara a la familia, aquí está la familia", siguió la mujer.

Exige papá de Viridiana a Gobernador Cuitláhuac García dar la cara

En una entrevista a medios, Enrique Moreno, papá de Viridiana Moreno, exigió al Gobernador Cuitláhuac García dar la cara.

"Que me dé la oportunidad y me dé la cara frente a frente y me lo diga", señaló el papá de Viridiana luego de que Cuitláhuac García afirmara que su hija estaba "resguardada''.

Presuntamente, los restos de Viridiana Moreno fueron localizados en una fosa en Chachalacas, pero la familia afirma que la primera prueba de ADN solamente coincide en un 50%.

