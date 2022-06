Veracruz.- La Fiscalía que encabeza Verónica Hernández Giadáns pretende entregar a la familia de Viridiana Moreno un cuerpo que no tiene las mismas marcas que la joven desaparecida en Cardel, aseguró Aurora Vásquez, mamá de la veracruzana.



El viernes en conferencia de prensa, Aurora Vásquez aseguró: "mi corazón de madre me dice que lo que ellos nos están entregando no es mi hija, porque yo tengo muchas señas que mi hija tiene en su cuerpo, esas señas no están".

La madre de Virdiana Moreno dijo que las señas de su hija son un tatuaje en su brazo con el nombre de su hijo, tiene una vacuna en su brazo (cicatriz), una marca de cesárea en la barriga, una cicatriz en el cuello, y ninguna de esas marcas las tiene el cuerpo que pretende entregarles la Fiscalía.

"Ellos nos mienten con lo que ellos dicen", dijo la señora Aurora Vásquez.

La familia de Viridiana Moreno en conferencia de prensa. Foto: Tomada de video.

Además, el Gobernador morenista Cuitláhuac García tampoco se disculpó con la familia y tampoco la recibió para aclarar por qué dijo que Viridiana Moreno estaba resguardada.



Por lo tanto, la familia de Viridiana Moreno sigue buscando a la joven que desapareció tras acudir a un hotel en Cardel en la que presuntamente le ofrecerían trabajo.

La familia niega que el cuerpo que fue localizado en Chachalacas sea el de Viridiana Moreno.

Tomas Mundo, representante legal de la familia, explicó que pedirá otra prueba de ADN en la Ciudad de México y antropología forense.

El miércoles pasado, las Fiscalías de Veracruz y Morelos informaron de la detención de Greek Román, presuntamente ligado al feminicidio de Viridiana Moreno y Evelyn Ramírez, además de otros cinco casos más.

La Fiscal de Veracruz Verónica Hernández Giadáns y el Gobernador Cuitláhuac García. Foto: FGE





