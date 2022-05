Nuevo León.- El papá de Yolanda Martínez, José Gerardo Martínez Bautista, afirmó que no descarta la posibilidad de que su hija atentara contra su vida, como reveló la Fiscalía estatal.

"No hay algo con lo que no esté de acuerdo, porque yo tengo siempre la confianza en la Fiscalía, porque aparte de ser autoridad, yo he logrado algo más allá", dijo Gerardo Martínez, aunque aclaró que desconoce si su hija tenía problemas.

El papá de Yolanda pidió transparencia "en lo del suicidio de mi hija".

Aclaró que a pesar de la hipótesis de la Fiscalía, serán las autopsias del Semefo y una externa las que determinarán la causa.

Gerardo desconoce si su hija Yolanda estaba deprimida

A pregunta expresa si conocía que su hija estaba deprimida, Gerardo Martínez señaló que no lo sabía.

"Yo desconozco de ese tema, no puedo decir cosas que no son, sólo digo cosas verídicas para que no se mal informe", dijo.

Sobre el nombre del "Negrito", que apareció en un vaso junto al cuerpo de Yolanda Martínez, en el que aún no se determina si es su escrito, dijo desconocerlo.

Y es que la Fiscalía reveló el mensaje en el vaso que decía: "te amo, Negrito, ya me voy, te voy a extrañar".

El papá de Yolanda confirmó que la expareja de su hija es investigada.

Así tampoco quiso confirmar si un tío de Yolanda, como reveló el gobernador Samuel García, tenía problemas con ella.

"Ahí yo no actúo en investigación de familiares, para eso está la autoridad y si toca que sea un tío o cualquier persona, adelante, yo no tengo peso, nada más quiero que se aplique la ley, que se investigue y encuentre a los responsables", declaró.

