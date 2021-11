Después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló a favor de Oaxaca y reconoció que 160 mil hectáreas donde se levantan varias comunidades desde hace medio siglo, pertenecen a territorio oaxaqueño, con fusiles de asalto, ejidatarios de la comunidad Rafael Cal y Mayot, municipio de Cintapala, anunciaron que, a través de la vía armada, defenderán su derecho a pertenecer a Chiapas.

Para anunciar que a través de las armas defenderán su derecho a pertenecer al estado de Chiapas, los habitantes de Rafael Cal y Mayor, enviaron a los medios de comunicación fotografías donde aparecen con fusiles de asaltos y rifles.

Anunciaron a la par, otros habitantes de comunidades de Chiapas que se asentaron en el territorio en disputa que pertenece a Oaxaca y fue invadido, que apelarán al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con tal de que se respete su derecho de posesión.

Habitantes de Chiapas confirman homicidios y secuestros para defender territorio

Alrededor de Cal y Mayor se encuentra el área de mayor número de núcleos agrarios, donde muchos indígenas de los Altos de Chiapas han llegado a posesionarse de terrenos nacionales de la selva de Los Chimalapas, que han desmontado para construir chozas, han denunciado organizaciones ambientalistas.

El líder de la zona noreste de Cintalapa y originario del ejido Cal y Mayor, Mario Hernández Hernández, pidió a la SCJN que vuelva a retomar este asunto agrario y determine con “justicia y con el respeto a los derechos humanos y el respeto de los pueblos originarios como es el artículo 2º constitucional”.

Agregó que los habitantes de Cal y Mayor no quieren pertenecer a Oaxaca, porque en Los Chimalapas los comuneros se rigen por usos y costumbres y con ello “quieren a que nos acatemos a ellos”, pero no dicen que los habitantes que están en el lado de Chiapas, no encajan ahí porque “somos ejidos y no comuneros”.

En la disputa de la tierra, explicó, ha habido derramamiento de sangre, con homicidios y secuestros, como el que le ocurrió al chiapaneco Tito Luna, que fue raptado y encarcelado en Los Chimalapas.

También han registrado enfrentamientos armados entre oaxaqueños y chiapanecos que desde hace varios años esperaban la resolución de la SCJN.

“Yo lo que temo es de que un momento a otro pasemos a Oaxaca y a Los Chimalapas”, atajó otro campesino identificado como Heriberto Cruz Aguilar, que según él “no es lo mismo ser comunero que ejidatario”.

Una vez que se incorpore a Los Chimalapas, sea despojado de sus tierras, pues desde 1966 cuenta con resolución presidencia del parte del presidente Gustavo Díaz Ordaz, dice.

El conflicto por límites agrarios en Los Chimalapas lleva cinco décadas, pero en el 2005 los ejidatarios chiapanecos se percataron que las comunidades les quitaron las claves de identidad, con número 07 y les entregan la 020, con lo que ya pertenecían al estado de Oaxaca, “y es en ese momento que nos dejan sin el recurso que nos acredita como chiapanecos”, explicó otro campesino de la zona.

En el 2012 se crea el municipio de Belisario Domínguez, pero Oaxaca impugna la creación pues se asienta en su territorio y es en ese momento que se agudiza el conflicto agrario, “porque empieza la problemática” de las comunidades chiapanecas que rechazaban pertenecer a Oaxaca, dijo.

Agregó que aun con el fallo que emitió la SCJN, las comunidades que se encuentran en el lado de Chiapas “tenemos el derecho de posesión”, por lo que no se irán a Oaxaca.

CAZ

