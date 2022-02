Emilio podría cerrar su tortillería por alza de precios, están afectando su negocio

El aumento de precios de los alimentos de la canasta básica, registrado en las primeras semanas de este año, ha comenzado a ahorcar a los dueños de tortillerías en Ciudad Juárez, Chihuahua.

El incremento a gas, servicios de electricidad y maíz, ha provocado que el precio de la tortilla en esta frontera suba de 19 pesos hasta los 21 y, en algunos casos, a los 24 pesos por kilo.

“Ahorita todavía nosotros no hemos querido subirlo porque no le queremos cargar la mano a la clientela. Tenemos el kilo en 19 pesos desde marzo del año pasado y pues no la queremos subir a 20. Hay lugares que desde los 20 hasta 24 lo tienen”, dijo Emilio Cruz, propietario de una tortillería en la avenida Vicente Guerrero, en esa ciudad.

Por sequía y aumento de precios se afecta a las tortillerías en Chihuahua y otros estados

Comentó que lo que más les ha subido es el gas, el maíz y la Maseca: “El gas nos subió, antes nos salía a 9 mil, ahora está como a 11 mil pesos o más”, indicó.

El señor Emilio explicó que su tortillería se especializa en dar servicio a restaurantes en Ciudad Juárez y en promedio les vende aproximadamente 200 kilogramos diarios de tortilla.

Desde el año pasado nos dijeron que por la sequía subió el maíz y la Maseca, y ahora el gas porque Estados Unidos elevó los costos, pero eso del incremento de los salarios nos afectó mucho, dijo.

Aseguró que el estar manteniendo el precio de 19 pesos, aun con los incrementos en los insumos, implica una crisis para ellos, debido a que la ganancia es poca.

“Si sigue así el incremento en los insumos no habrá de otra, tendremos que subir los precios”, agregó.

Representantes de la Asociación de la Masa y la Tortilla en Ciudad Juárez indicaron que lo que más ha subido en los últimos meses es el precio de la masa en las harineras locales. Sin embargo, se ha logrado mantener en esta frontera el precio de la tortilla entre los 19 y 21 pesos.

El mismo problema en otras ciudades

En el resto de las principales ciudades de la frontera norte la situación es la misma.

En Reynosa, Tamaulipas, el kilo de tortillas está en 22 pesos desde hace algunos meses.

En Piedras Negras, Coahuila, varía entre 24 y 26 pesos. El último aumento fue de cuatro pesos en julio del año pasado, y ya se pide un nuevo incremento de un peso más.

En Ciudad Acuña, el precio ronda los 20 pesos y también hablan de elevarloo.

En Nuevo León, varía de 19 pesos, en las tortillerías de colonias populares, a los 24, en los supermercados y carnicerías de prestigio.

