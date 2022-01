Ciudad Juárez.- Autoridades investigan el asesinato de dos mujeres que fueron halladas en la carretera Juárez-Porvenir.

Los hechos se registraron el domingo cuando pobladores de San Agustín localizaron partes de los cuerpos de las jóvenes regados por la carretera por lo que alertaron al Sistema de Emergencias 911.

Elementos de la policía acordonaron la zona y confirmaron que los restos eran de dos mujeres, cuyas edades no podrían rebasar los 20 años.

De acuerdo al medio local El Heraldo Chihuahua, los cuerpos estaban desmembrados e incluso algunas extremidades fueron dejadas a la altura del poblado Jesús Carranza.

Caso de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez no quedará impune

Durante un comunicado de prensa la gobernadora, María Eugenia Campos, habló sobre este doble homicidio y aseguró que el caso no quedará impune.

“Lo vimos ahorita en la Mesa de Seguridad, es un hecho que lamentamos profundamente, no va a quedar impune”, expresó Campos de acuerdo al medio Diario de Juárez.

El caso está siendo investigado por la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género (FEM).

“Estamos en la investigación, apenas se encontraron estos cuerpos lamentablemente… como gobernadora, pero también como mujer, ya lo he dicho, y lo he prometido, y hemos estado trabajando en ello aquí en Ciudad Juárez: no vamos a dejar el tema impune y no vamos a dejar de trabajar más que nada”.

