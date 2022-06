El puente colgante del Parque Porfirio Díaz de la Barranca de Almanalco, en Cuernavaca, pudo haber colapsado por exceso de peso o fallas en su estructura, lo que provocó que alrededor de 25 personas resultaran con lesiones, golpes, contuciones y fracturas.

De acuerdo con información dada a conocer por El Financiero, el coordinador estatal de Protección Civil del Estado, Enrique Clemente Gallardo, explicó que ya se investiga esa y otras probables causas del colapso.

La causa de esta situación fue el colapso del puente, no resistieron los tirantes, no sabemos si fue sobrepasado el peso o finalmente fue una deficiencia en la parte estructural y definitivamente no había sido suficientemente restaurado, tiene que hacerse una investigación a fondo”. detalló el funcionario.