Con unos 2 mil 500 extranjeros de Haití, Venezuela, Cuba, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala, una segunda caravana de migrantes partió ayer de Tapachula, y buscará alcanzar a la primera, que cruza por tierras veracruzanas con solo 20% de sus integrantes originales, para llegar juntas a la Ciudad de México (CDMX). Acompañado por visitadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y una ambulancia de Protección Civil, el contingente integrado por hombres y mujeres que transportan a sus hijos en carriolas, carros de supermercado, sillas de ruedas y hombros, salió poco antes de las 7:00 horas del parque Bicentenario.

Luis Rey García Villagrán, activista de la organización Dignificación Humana, asegura que Tapachula sigue siendo una gran cárcel migratoria, por eso la gente está marchando en caravana a la CDMX.

Abundó que esta nueva caravana migrante está integrada en un 50% por personas provenientes de Haití, mientras que el resto son de Venezuela, Cuba, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Su objetivo es salir de Chiapas en pocos días para integrarse al primer contingente que transita por Veracruz.

Tras caminar hora y media los primeros ocho kilómetros hasta el ejido Viva México, el contingente cruzó en medio de “vivas” y aplausos el primer retén del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia Nacional (GN), quienes se retiraron.

Los migrantes señalan que llevan meses esperando que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) les resuelva el trámite, como es el caso de Adelis Gil, de 22 años, un joven de Venezuela que viaja con su esposa Roxana, de 27 años, y su hijo Yonaiker, de 12 meses, en busca de llegar a Estados Unidos.

Abundó que al arribar a esta ciudad, acudió a la Comar para solicitar el estatus de refugiado y únicamente le han dado citas; la última, para el 27 de diciembre.

Desde hace tres meses duermo en plazas y parques con mi familia, he buscado trabajo y no me dan porque no tengo papeles; a veces pido dinero y me tratan mal, explicó el joven.