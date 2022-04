Nuevo León. Tras 11 días de la desaparición de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, una joven estudiantes de leyes, sus papás Dolores Bazaldúa y Mario Escobar, no paran de buscar a su hija con apoyo de las autoridades,

De acuerdo a eluniversal.com.mx, Mario Escobar ofreció tristemente una entrevista donde afirma que lo que más desea en este momento es encontrarla ‘como Dios me la regrese’.

Lo que queremos es encontrarla, como Dios me la regrese, pero que me la regrese, y yo voy a estar para cuidarla toda la vida. A mí eso no me importa, no me interesa sacrificar mi vida por ella, pues es mi hija y es la única que tengo”, fue lo que dijo don Mario, quien se encontraba buscando a su hija a unos cinco kilómetros del sitio donde Debanhi desapareció la madrugada del sábado 9 de abril.