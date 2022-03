Estado de Méxco.- Luego de que se volviera viral la señora de las tlayudas, identificada como Carme, este martes desapareció de las instalaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía.

La señora de las tlayudas se volvió viral porque vendió sus productos de manera informal y ambulante, incluso fue mencionada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador durante la mañanera de este martes 22 de marzo de 2022.



"Me dieron permiso y aproveché, además no me cobraron nada por ponerme aquí", contó ayer a El Universal.

Sin embargo, hubo molestia presidencial debido a que López Obrador tomó en cuenta las críticas en redes sociales y sus opositores. "Ya quisieran comerse una tlayuda, ¿qué quieren... cómo se llaman las tortas de Estados Unidos? ¡Hamburguesas! Es mucho el racismo, el clasismo y el coraje".

Según El Universal, la señora de las tlayudas ni otros ambulantes aparecieron, y muchos locales comerciales estaban cerrados.

Además, el Aeropuerto lució con poca gente debido a que solamente hay programados seis vuelos.



