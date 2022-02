Saltillo, Coahuila.- El exdiputado Pedro César Carrizales, conocido como "El Mijis", fue detenido antes de desaparecer por policías en Coahuila porque "pensaban era de los malos".

El periódico El País reveló los audios del exdiputado local de San Luis Potosí en el que avisa a su esposa, dos días después de su reporte de desaparición, a través de WhatsApp, que fue detenido por un grupo de policías conocidos como "GAFES".

Aunque, en la grabación se destaca que fue liberado luego de que lo confundieron con "los malos".

"Gracias a Dios ya me soltaron, me tenían los policías, los GAFES, pensaban que era de los malos, pero ya voy para allá, no te preocupes", señala en el audio.

Pedro César Carrizales Becerra, "El Mijis", desapareció desde el 31 de enero. Foto: Comisión de Búsqueda de SLP.

Desaparece 'El Mijis' cuando se dirigía a Monterrey

Según la ficha de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en San Luis Potosí, el exlegislador se dirigía de Torreón a Monterrey. La última vez que supieron de él fue en el hotel Las Fuentes en Saltillo el pasado 31 de enero, aunque dos días despúes presuntamente se comunicó con su esposa.

"El Mijis" viajaba en una camioneta Dodge tipo Journey, modelo 2014, color rojo, sin placas.

Se pide llamar al 444 5241 1481 en caso de tener información de su paradero.

'El Mijis' no es la primera vez que desaparece

Apenas el pasado 30 de octubre de 2021, su equipo de trabajo informó sobre su desaparición. Luego de 15 horas fue localizado por la Guardia Nacional en el municipio de Zaragoza.

Supuestamente, en entrevista con Radio Fórmula, "El Mijis" aseguró que había sido víctima de un secuestro cuando intentaba protestar contra el cantante Lalo Mora en el centro de espectáculos El Domo.

Desde el pasado 18 de enero, "El Mijis" no tiene actividad en su cuenta de Twitter.

(Con información de Reforma y El País)

