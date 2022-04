Colima.- El reencuentro de una madre con el cuerpo de su hija desaparecida tendrá que esperar dos días más debido a que se atravesó el fin de semana.

Viridiana Tapia Cárdenas desapareció el 18 de mayo de 2019 y aunque fue localizada en el mes de junio del mismo año, su cuerpo permaneció en una fosa común en Colima.

De acuerdo al medio Proceso, fue hasta este viernes que la Fiscalía General del Estado de Colima informó a la madre que tras realizarse las pruebas de ADN el cuerpo de Viridiana fue identificado.

Tras tres años la búsqueda finalmente ha terminado, pero ahora falta esperar más días para que Blanca Estela Cárdenas Rodríguez, madre de Viri, pueda tener el cuerpo.

Carmen Sepúlveda Gómez, presidenta de la Red Desaparecidos de Colima A.C., denunció que la Fiscalía informó el viernes a las 13:00 horas a Blanca Estela que el cuerpo de su hija ya se encontraba en las instalaciones de Semefo, pero tendría que esperar hasta el lunes para recogerlo.

“Nuestra indignación es por qué se esperaron hasta el viernes para avisarle a nuestra compañera que ahí se encontraba el cuerpo de su hija desde hace casi tres años, por qué no lo hicieron desde el lunes para que ella pudiera hacer los trámites de inmediato, porque con esto sólo le están alargando el sufrimiento”, expresó Sepúlveda.

Desaparecidos en Colima: '¿Cuánto tiempo debo esperar más?', dice madre de Viri

Blanca Estela detalló que su hija fue localizada junto a un canal y presentaba signos de desnutrición.

“Estaba envuelta en un trapo blanco con rojo; gracias a Dios no la cremaron, gracias a Dios no la tiraron, que está ahí en esa fosa y debo esperar más para sacarla de ahí”.

“¿Cuánto tiempo debo esperar más, qué no es suficiente todo esto que yo he llevado a cabo?; necesito que me ayuden por favor, respondan a mi súplica como madre, necesito ayuda para sacar a mi hija de ahí y darle cristiana sepultura, que es lo que más desea un padre”, detalló la madre de la joven.

