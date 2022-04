Nuevo León.- El Secretario de Seguridad Pública de Nuevo León Alfo Fasci se deslindó de las investigaciones y búsqueda de la joven Debanhi Susana Escobar porque presuntamente por ley los policías a su cargo no podían buscarla.

"Los policías, les recuerdo, las policías no participaban en los grupos de búsqueda porque la ley decía, dice, los grupos de búsqueda tienen que ser civiles", aseguró en entrevista afuera de Palacio de Gobierno.

Fasci aseguró que antes las policías sí participaban en las búsquedas de desaparecidos, pero ahora ya no. Por lo tanto, Fuerza Civil de Nuevo León solamente era auxiliar para los grupos de búsqueda civiles.

Aclaró que la Fiscalía de Nuevo León era encargada de la investigación y no la Secretaría de Seguridad Pública.

Aldo Fasci aseguró que el resultado del caso de Debanhi se debió a una falla humana masiva, pues en varias ocasiones las autoridades revisaron el motel donde fue localizado el cuerpo de la joven.

"Es una falla humana masiva, ahí estuvieron cuatro veces y no encontraron nada", dijo.

Y Gobernador Samuel García no conoce carpeta de investigación

El Gobernador de Nuevo León Samuel García afirmó que no conoce la carpeta de investigación ni los videos sobre el caso Debanhi a pesar de que 12 días estuvo desaparecida y el caso trascendió a nivel nacional.



A través de Facebook, García pidió a la Fiscalía revelar los videos, fotos, evidencias, cateos y rutinas de las búsquedas que realizaron las autoridades.

"Imagínense, yo como Gobernador del Estado no conozco la carpeta, no he visto un video y así deben estar muchos", declaró.

