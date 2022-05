Tijuana.- Una joven reportada como desaparecida hace cinco días fue localizada sin vida a varios kilómetros de distancia de su hogar.

Estephani Fernanda Barajas Huerta, de 26 años, desapareció en Villa de los Ayala en General Escobedo, Nuevo León.

De acuerdo a la ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía General del Estado a través del GEBI la última vez que se supo de la joven fue el pasado 14 de mayo.

Tras cinco días de intensa búsqueda por las autoridades y su familia, la joven fue localizada sin vida a más de 2 mil 300 kilómetros de distancia de su hogar, esto en Tijuana, Baja California.

Desaparecidos en Nuevo León: Familia confirma su hallazgo pero autoridades siguen buscando

Aunque la Fiscalía no confirmó el hallazgo del cuerpo de la joven, la familia informó en redes sociales que Barajas fue encontrada y agradecieron a las personas que las ayudaron en la búsqueda.

Mediante Facebook, una usuaria identificada como Flor Huerta, aparentemente la madre de la joven, se despidió de Barajas.

“Desafortunadamente les comparto con un profundo dolor en mi alma y mi corazón esta la peor noticia de mi vida, mi niña ya no estará más con nosotros, ella ya está con Dios, ella ya descansa en paz, mi niña ya es una estrella, la más bella y grande del cielo. Ella ya es un ángel más de Dios”, escribió.

El padre de la joven también informó en Facebook el hallazgo y reveló que Estepanhi era madre.

“No sé cómo afrontar esta realizada que se me presenta ya en vida, siento un vacío en mi ser, un dolor intento por no estar en el momento que más me ocupabas por el cual daría mi vida a cambio de que hoy estuvieras aquí con nosotros, con tus niños”, detalló el usuario Chaly B Lo.

Por su parte, las autoridades detallaron que aún no ha sido confirmado el hallazgo, por lo que el GEBI sigue trabajando en la búsqueda.

"Tenemos datos informales, sin confirmar, que la hallaron sin vida en Tijuana… Para efectos del GEBI, aún se está buscando”, señaló una fuente de la policía al medio Noreste.

La Fiscalía de Nuevo León sigue sin esclarecer la causa de muerte de Debanhi, luego de que un segundo peritaje que mandó a realizar su papá Mario Escobar asegurara que fue abusada sexualmente y golpeada.

En conferencia de prensa, la Fiscal Especializada en Feminicidios y Delitos contra las Mujeres, Griselda Núñez, no quiso desmentir o afirmar que Debanhi fue abusada sexualmente y golpeada, lo que descartaría que su muerte fue accidental como sostiene la dependencia que representa.

La Fiscal pidió esperar el tercer peritaje que realizarán junto con el Gobierno federal y en el que participarán peritos del extranjeros y certificados.

