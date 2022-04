Nuevo León.- Las horas y días transcurren desde que desapareció la joven Debanhi Susana Escobar. Su padre, Mario Escobar, sabe que conforme más tiempo pase, el desenlace podría ser fatal, como ha ocurrido con otras mujeres.

En entrevista con Aristegui Noticias, Mario no se explica por qué el taxista la dejó sola en la carretera a Laredo cuando presuntamente iba a ver a sus amigos.

Más aún, dice que las versiones de las amigas de su hija también chocan.

"Mientras más pasa el tiempo, sabemos que tipo de desenlaces se dan", expresó.

Aunque ha recibido el apoyo de la Fiscalía y de la gente en las labores de búsqueda, Mario pide a quienes la tengan retenida que la devuelvan.

Ficha de búsqueda de Debanhi Susana. Foto: Fiscalía de NL

"En qué cabeza cabe que vayas con tus amigos y que a la buena de Dios te dejen", cuestionó.

"No sabemos por qué la bajó, con qué intensión, es incoherente que dejen a una muchacha a media carretera donde hay mucha inseguridad, no hay luces, no hay nada, camiones, esa carretera te puede llevar a Tamaulipas, San Luis Potosí", señaló sobre el taxista que le tomó la foto tras bajarla en la carretera.

"Esto es lo que queremos aclarar en qué cabeza cabe que vayas con tus amigos y que a la buena de Dios te dejen… no cuadra esa situación".

Sobre el hombre detenido por su probable participación en la desaparición de su hija dijo que será hasta este miércoles que acuda a la Fiscalía para conocer su declaración.

Feminicidios en México: ¿A cuántas mujeres han asesinado?

En 2021 en México asesinaron a 1,004 mujeres, de las cuales 197 fueron con arma de fuego y 222 con arma blanca, el resto con otras formas, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Los datos solo consideran los homicidios tipificados como feminicidio.

En el 2020 fueron asesinadas 978 mujeres y en 2019 mataron a 973.

Por número de crímenes en 2021, el Estado de México ocupó el primer lugar con 145 feminicidios, seguido de Veracruz, con 70; Jalisco, con 70; Nuevo León, con 66 y Ciudad de México con 69.

Sin embargo, por cada 100 mil mujeres, la tasa más alta fue en Quintana Roo con 2.87, seguido de Sonora, con 2.68; Sinaloa, 2.50; Nuevo León, 2.32, y Chihuahua 2.27. La media nacional fue de 1.47.

En tanto que 2 mil 746 mujeres fueron víctimas de homicidio doloso en 2021 y en 2020 mataron a 2 mil 792.

Los feminicidios que conmocionan a México

Fernanda Padilla (Michoacán). La jovencita de 17 años, estudiante de Psicología, fue secuestrada y asesinada por dos de sus excompañeros en Morelia. Eric y Patric, ambos detenidos, son acusados de feminicidio y homicidio tras plagiarla el 31 de octubre de 2021.

Melanie (Estado de México). La niña de 13 años salió a dejar a su hermano a la escuela Tierra Libertad, en el municipio de La Paz, pero ya no regresó a casa el jueves 16 de diciembre de 2021. Fue localizada muerta el mismo día cerca de la escuela, su cuerpo tenía moretones y estaba semidesnuda.

Monse Bendimes (Veracruz). A la edad de 20 años, la joven fue brutalmente golpeada por su novio Marlon “N” el 23 de abril de 2021, provocando fracturas en su cráneo y otras partes del cuerpo, luego de 6 días en el hospital falleció y el agresor se convirtió en un prófugo de la justicia con ayuda de sus padres quienes lo ayudaron a escapar, siendo posteriormente detenidos.

Itzel Dayana (Veracruz). Tenía 16 años, fue violada, asfixiada y finalmente asesinada en su domicilio por Adán “N” de 40 años el 3 de junio de 2021. La jovencita se había quedado sola en su casa para seguir estudiando en línea su bachillerato.

