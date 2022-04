Quintana Roo.- Una familia originaria de Nuevo León que acudió a vacacionar a Playa del Carmen está reportada como desaparecida desde el 9 de abril.

Se trata de Fátima Ibarra Vázquez, de 41 años, y sus hijos Julio Santiago, de 17 meses, Miranda Paulina, de 11 años y María Julia, de 14 años.

La Fiscalía de Quintana Roo activó las Alertas Amber y el Protocolo Alba por la desaparición de la familia presuntamente originaria de Monterrey.}

Ficha de búsqueda de Fátima Ibarra. Fiscalía de QR

Pide esposo a su mujer regresar a casa

Sin embargo, la desaparición de la familia en Playa del Carmen podría tratarse de un asunto familiar, de acuerdo con Julio Aldape, pareja de la mujer.

En Facebook, el hombre y padre de los menores le pide a su mujer "no hay nada que un café y una charla no puedan solucionar".

"Tengo claro que no me puedo volver esclavo de la situación que estamos viviendo, pero lo celebro porque a pesar de que no pueda en este momento entender muchas cosas el día de hoy, no te buscaré hasta en tanto no me quede claro y entendido el mensaje que mi Dios quiere darme lejos de ti y que nada me dará más gusto para mi en lo personal que vivir este proceso", es parte de un escrito que le dedicó a Fátima Ibarra.

Carta de Julio Aldape a Fátima Ibarra, esposos. Foto: Facebook

(Con información de Reporte Índigo y Milenio)

