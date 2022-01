Hermosillo, Sonora.- Ante las amenazas recibidas durante la búsqueda de sus dos hijos desaparecidos en Sonora, Ceci Patricia Flores Armenta rogó a los jefes de los cárteles permitirle regresar.

A través de Twitter, la mujer, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, suplicó a los jefes de cárteles desde un lugar en el que tuvo que llegar tras las amanezas.

"Me veo en la necesidad de pedirles a ustedes los jefes de los cárteles en Sonora: Salazar y Caro Quintero y demás líderes de cárteles que no nos maten, que no nos desaparezcan, que no nos amenacen, que nos dejen seguir buscando a nuestros hijos", declaró apoyada de fondo con una imagen de la Virgen de Guadalupe, y enfrente las dos fotos de sus hijos.

La mujer explicó que desde hace varios meses fue desplazada de Sonora y pidió la protección del gobierno debido a las amenazas.

"Al desplazarme de Sonora me amarraron de pies y de manos; me quitaron la posibilidad de seguir buscando a mis hijos y a los demás desaparecidos", señaló.

Flores Armenta dijo que no busca culpables, ni justicia, solamente traer a sus hijos de regreso, sean buenos o malos; culpables o inocentes "son para nosotros toda nuestra vida".

"Necesito volver a mi estado, necesito ver a mi familia, necesito volver a mi casa para buscar a mi hijo y a todos los desaparecidos", indicó.

'Te lo suplico, jefe de cártel'

"Por favor, te lo pedimos, te lo suplico, en el nombre de todas las madres. A ti, jefe de cártel, que matas, que desapareces: no nos quites la oportunidad de regresar a nuestro desaparecido, te pedimos nos ayudes a encontrarlos, dejándonos buscarlos; a traerlos a casa sin buscar culpables o sin buscar justicia".

Flores Armenta tiene desaparecidos a sus hijos Alejandro, de 21 años, privado de su libertad el 30 de octubre de 2015 en Los Mochis, Sinaloa, y Marco Antonio, de 31 años, plagiado el 4 de mayo de 2019.

