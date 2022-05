Veracruz.- A dos días de que el papá de Viridiana Moreno exigiera al Gobernador de Veracruz Cuitláhuac García dar la cara para que le aclare, sostuviera o se disculpara por sus dichos de que la joven estaba "resguardada", el Mandatario estatal dijo que "está ahí" el comunicado.



Hasta el momento, el Gobernador de Veracruz no se ha reunido con la familia para atenderla personalmente, como ocurrió en Nuevo León con el Gobernador Samuel García que ha atendido a las familias de Debanhi y Yolanda, ambas halladas muertas en esa entidad.

"Recuerden que hicimos un comunicado nosotros y fue a partir de que tomaron una parte de un audio, entonces, sacamos la aclaración, ya nadie casi refirió al comunicado que hicimos, pero está ahí. Desde hace más de seis días hicimos el comunicado y también lo comenté en una rueda de prensa, se está atendiendo a través de las instancias", respondió Cuitláhuac García este viernes a los medios locales.

Además, cuestionó que medios de comunicación quieran tergiversar su declaración sobre que estaba "resguardada" y pidió respeto al dolor ajeno.

"No sé cuál es el interés de un par de medios por ahí, de tergiversar... cuando lo que debe prevalecer es el respeto al dolor ajeno, la cautela al dolor que generan estos casos. Por eso mismo no voy a hacer más comentarios".

Enrique Moreno, papá de la joven, pidió a Cuitláhuac García una cita el día, la hora y lugar que quiera.

"Que me dé la oportunidad y me dé la cara frente a frente y me lo diga", señaló el pasado 25 de mayo.

"Le digo al señor gobernador que me agende una cita, el día que quiera, a la hora que quiera, el lugar que quiera, que yo estaré allí para platicar con él y que me diga exactamente la verdad".

La Fiscal de Veracruz Verónica Hernández Giadáns tampoco ha dado un informe público luego de que la desaparición de Viridiana Moreno ha provocado distintas manifestaciones en Xalapa y Tlaltetela.

Viridiana Moreno desapareció el pasado 18 de mayo en Cardel, Veracruz, cuando supuestamente acudió a una entrevista de trabajo en un hotel, sin embargo, el sábado 21 de mayo, el Gobernador Cuitláhuac García aseguró que estaba "resguardada".

Horas después, el Gobierno del Estado de Veracruz trató de señalar que las declaraciones del Gobernador Cuitláhuac García se "tergiversaron" porque no debía interpretarse que estaba en resguardo de alguna dependencia gubernamental.

Posteriormente, el pasado 24 de mayo, restos humanos de una mujer fueron localizados en una fosa en Chachalacas, presuntamente de Viridiana Moreno, donde hallaron su identificación. Sin embargo, la familia rechaza que sea ella.

Comunicado del Gobierno de Veracruz sobre caso Viridiana Moreno

(Con información de La Silla Rota y nbcdiario.com)

