VIDEO 'Que me dé la cara', exige papá de Viridiana a Gobernador de Veracruz

Veracruz.- Luego de que el Gobernador Cuitláhuac García afirmara que Viridiana Moreno estaba "resguardada", la familia pide que dé la cara y no solamente se retracte a través de un comunicado.

Este miércoles, Enrique Moreno, padre de la joven desaparecida en Cardel, municipio de La Antigua, Veracruz, exigió que Cuitláhuac García le agende una cita para que le aclare si su hija estaba resguardada.

"Que me dé la oportunidad y me dé la cara frente a frente y me lo diga", pidió el señor Enrique.

El padre de Viridiana Moreno pidió que el Gobernador de Veracruz le aclare, le sostenga o se disculpe sobre que su hija estaba "resguardada".

"Por eso le digo al señor Gobernador que me agende una cita, el día que quiera, a la hora que quiera, el lugar que quiera, que yo estaré allí para platicar con él y que me diga exactamente la verdad", señaló.

Además, la familia de Viridiana Moreno expresó el miedo por lo que les pueda pasar a ellos y a la gente que los está apoyando.

Presuntamente el cuerpo de la joven fue localizada en una fosa en Chachalacas el pasado 24 de mayo, a 10 kilómetros de donde desapareció el 18 de mayo, pero la familia no acepta aún que sea ella. En el lugar fue localizada la credencial y otras tarjetas, junto a documentos, presuntamente de Viridiana.

Cuitláhuac García negó la desaparición de #ViridianaMoreno asegurando que estaba “resguardada”. Hoy lamentablemente fue encontrada sin vida.



Ahí tienen el resultado de 10% de capacidad y 90% de ser pendej0. #NiUnaMás

pic.twitter.com/79wTr2zY2P — Fernanda �� (@FerBetancourt9) May 25, 2022



(Con información de Reforma)

