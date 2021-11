México. – Hace dos semanas, Mara Valeria Albarrán García, de 13 años, salió de su casa hacia la papelería y jamás regresó. Sus padres ya la reportaron como desaparecida en Edomex.

El jueves 11 de noviembre, a las 11:00 horas, Mara Valeria fue a sacar copias por lo que se dirigió a una papelería de la comunidad de San José Poza Honda, ubicada en el municipio de Naucalpan, indicó su madre, María de Jesús García.

La mamá de la menor, la señora María de Jesús, informó que su otra hija había notado que Mara no regresaba luego de 10 minutos de haber salido así que de inmediato salieron a buscarla.

Salió: tenía que recoger unas copias de la papelería y su hermana nota que ya no regresa, que serían diez minutos, me dice que no regresa, salimos a buscarla y no la encontramos”, expresó María de Jesús García a TELEDIARIO.