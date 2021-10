Tabasco.- Por su presunta participación en las manifestaciones para exigir aumento salarial y mejores prestaciones, cerca de 500 trabajadores de la empresa ICA Fluor que construyen la refinería Dos Bocas no pudieron ingresar a sus lugares de trabajo y se les retiraron sus credenciales que les acreditaba ser parte del conglomerado.

De acuerdo con El Universal, Luis Antonio, uno de los trabajadores retirados argumentó que una de las inconformidades dadas al responsable de la obra es la reposición del pago por concepto de "días caídos", del que le respondieron que de esos no se hacían responsables.

Relató además que aun cuando no los agredieron, les quitaron sus teléfonos celulares para borrarles sus videos y fotos, además que les quitaron sus credenciales a poco más de 500 empleados.

Ya no nos van a dejar entrar. No es justo porque la culpa no es de nosotros, porque si estuvieran marchando bien las cosas con la empresa no hubiera estos paros laborales", precisó.