México. – Violeta, una mujer que pasó de enamorarse y ser madre ahora es perseguida por su agresor y expareja, luego de realizar una denuncia por violencia doméstica en Durango.

Violeta es abogada y trabajadora del Poder Judicial de la Federación (PJF) y su expareja y padre de su hija, es un juez de Distrito en el estado de Durango.

Ambos se conocieron en el gimnasio a donde iban, él investigo su domicilio y le envió flores, siendo esta la forma de iniciar a cortejarla. Las atenciones y detalles se hicieron presentes al poco tiempo hasta que comenzaron una relación y ambos decidieron vivir juntos para luego tener un bebé.

La situación de violencia que sufrió Violeta inició en octubre del 2020, cuando en sus últimos meses de embarazo sufrió actos de violencia como golpes, insultos y amenazas, entre otros hasta que decidió huir en junio de este año luego de ser golpeada por un arranque de celos de su expareja.

Al separarse, Violeta quedó en desventaja durante un litigio, además de trabajar en la misma intitución que su agresor. Ella se relacionaba con personas de su trabajo y su expareja reaccionaba con celos, sin embargo, él mantenía relación con otras mujeres en secreto y cuando ella lo cuestinó, la golpeó.

Ante tal situación, Violeta pidió ayuda a la Unidad Especializada de Protección a Víctimas de Acoso Sexual en el PJF, y le recomendaron hacer una denuncia por violencia familiar y presentar una demanda de alimentos.

Esta denuncia me ha costado que en el Ministerio Público me tienen bien ubicada, mi denuncia no se ha judicializado, no le han dado seguimiento a mi asunto”, explicó.