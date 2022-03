Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Familiares de Pedro Carrizales, "El Mijis", reconocieron su cuerpo en el Semefo de Tamaulipas, con lo que se confirma su muerte luego de que fuera reportado como desaparecido cuando se dirigía hacia Nuevo León.

Presuntamente, según la versión de las autoridades tamaulipecas, "El Mijis" falleció en un accidente vehicular el pasado 3 de febrero.

Su cuerpo, debido al fuerte accidente, quedó calcinado, pues la camioneta se incendió.

El pasado 28 de febrero, las fiscalías de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas, que se coordinaban para la búsqueda de "El Mijis", informaron que el accidente ocurrió alrededor de la 1 de la madrugada en la carretera Piedras Negras-Nuevo Laredo, en los límites entre Nuevo León y Tamaulipas.

"El Mijis" fue diputado en San Luis Potosí. Foto: @mijisoficial

¿Qué fue lo último que se supo de 'El Mijis?

Lo último que se supo fue que policías del denominado grupo "GAFES" de Coahuila lo detuvieron porque lo confundieron con los malos.

El País consiguió audios de WhatsApp de "El Mijis que envió a su esposa para avisarle que no se preocupara.

"Gracias a Dios ya me soltaron, me tenían los policías, los GAFES, pensaban que era de los malos, pero ya voy para allá, no te preocupes", señaló.

La última ubicación física de "El Mijis" fue en el hotel Las Fuentes en Saltillo, el pasado 31 de enero.

Sin embargo, la Fiscalía de Nuevo León había revelado que "El Mijis" habría sido ubicado los días 1 y 3 de febrero en Nuevo Laredo.

Ficha de búsqueda de "El Mijis". Foto: Fiscalía de SLP

'El Mijis' no era la primera vez que desaparecía

Apenas el pasado 30 de octubre de 2021, su equipo de trabajo informó sobre su desaparición. Luego de 15 horas fue localizado por la Guardia Nacional en el municipio de Zaragoza.

Supuestamente, en entrevista con Radio Fórmula, "El Mijis" aseguró que había sido víctima de un secuestro cuando intentaba protestar contra el cantante Lalo Mora en el centro de espectáculos El Domo.

(Con información de Reforma)

