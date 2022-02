Oaxaca.- El video del baile nupcial de Elba Esther Gordillo, expresidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), y su abogado Luis Antonio Lagunas Gutiérrez fue difundido a través de redes sociales.

El pasado sábado. la pareja festejó su matrimonio en el Jardín Etnobotánico de Oaxaca en donde asistieron al menos 100 personas.

En redes sociales, los invitados compartieron fotos y videos del festejo, incluso el momento en que Gordillo y Lagunas tuvieron su baile nupcial.

Con la canción ‘You’re the first, the last, my everything’ de Barry White, la pareja “sacó sus mejores pasos de baile”.

Maestros del CNTE causaron destrozos en la boda de Elba Esther Gordillo

Una hora antes de celebrarse la boda religiosa, decenas de profesores y trabajadores de la sección 22 del magisterio entraron violentamente al Centro Cultural Santo Domingo de Oaxaca.

Según se informó en un comunicado del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza (SNTE) los trabajadores protestaban “en repudio a la presencia de la asesina del maestro Misael Núñez Acosta y maestros democráticos”.

Los manifestantes comenzaron a arrojar las sillas que estaban dispuestas en fila frente al atrio y a pintar las paredes, pero esto no impidió que Gordillo y el abogado que la ayudó a salir de la cárcel, contrajeran nupcias.

Así quedo el jardín Etnobotánico de Oaxaca, sede de la celebración de la boda de Elba Esther Gordillo con su abogado Luis Antonio Lagunas. (Foto: Twitter).

